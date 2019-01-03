Жара не страшна! ТОП-5 прохладительных напитков на основе мяты

Сегодня, 13:15 \\ Здоровье

Мята освежает, способствует похудению и выведению шлаков из организма.

Мята – это растение с необычайно сильным ароматом и списком полезных лечебных свойств. Издревле мяту используют для улучшения вкусовых качеств блюд и напитков.

Врачи отмечают, что растение способствует улучшению пищеварения и помогает нормальной работе ЖКТ, а также ускоряет ход метаболизма и помогает в потере веса. Полная антиоксидантов, мята защищает организм от общих инфекций и помогает выводить различные шлаки и токсины. Учитывая все преимущества, мята это отличный выбор для включения в ежедневный летний рацион. Диетологи назвали ТОП-5 прохладительных напитков на основе мяты в летний период.

  1. Мятная газировка. Смешать сок лайма с сахаром и водой. Разлить по стаканам и добавить мяту со льдом. Дать настояться 15 минут.
  2. Кокосовый сок с лимоном и мятой. Смешать сок и нарезанную мякотью кокоса. Добавить мяту, мёд и лимонный сок (можно кусочки лимона). Остудить и дать настояться в течении 10 минут.
  3. Мятный чай со льдом. Залить зеленый чай, листья мяты и кожуру лайма кипятком и дать настояться 30 минут. Остудить жидкость, процедить и подавать со льдом.
  4. Мятный ласси. Ласси - популярный индийский напиток на основе йогурта и воды с добавлением специй. Для приготовления напитка необходимо добавить сушеную мяту, сахар и воду в низкопроцентный йогурт. Перед подачей украсить свежими листьями мяты и добавить кубики льда.
  5. Лимонад с киви и мятой. Идеальный прохладительный напиток с пикантным вкусом. В сахарный сироп, полученный путем кипячения воды и сахара, добавить молотую мякоть киви, сок лимона и свежую мяту. Дать напитку настояться и остыть. Перед употреблением достать листья мяты и разлить на 2/3 по стаканам, заполнив остальную часть чистой газированной водой. Подавать со льдом.

Разнообразив свой рацион напитками на основе мяты можно быть уверенным, что этим летом жара будет не страшна.

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Автор - Олег Некрасов
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