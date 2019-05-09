Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Сегодня, 15:38 \\ Здоровье

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Учёные не оставляют попыток помочь людям с диабетом и проблемами сердца решить проблему через питание. Названа полезная диета, которая не только снизит риски человека, но минимизирует давление на почки. В результате, этот тип диеты может помочь людям с заболеваниями почек, такими как заболевания почек или фенилкетонурия. Кроме этого её польза для «диабетиков» и «сердечников» также доказана учёными. Когда человек ест белок, организм вырабатывает соединение под названием мочевина. Если почки не функционируют нормально, моча может накапливаться в крови и вызывать усталость и потерю аппетита. Свежие фрукты и большинство овощей могут играть большую роль в низкобелковой диете. Некоторые люди не могут терпеть высокий уровень белка.

Если организм не может перерабатывать белок или его отходы, эти вещества накапливаются и вызывают симптомы от тошноты и рвоты до повреждения головного мозга. Для этих людей соблюдение диеты с низким содержанием белка снизит риск негативных последствий для здоровья. Сокращая потребление белка, люди с заболеваниями почек, которые не находятся на диализе, могут уменьшить нагрузку на их почки и предотвратить накопление мочевины в кровотоке. Организм вырабатывает мочевину, соединение, во время переваривания белка. У людей, у которых нет проблем с почками, мочевина покидает организм через мочу без проблем. Обзор 17 исследований, проведенный в 2018 году, показывает, что очень низкое потребление белка может замедлить прогрессирование прогрессирующей почечной недостаточности.

В обзоре нескольких исследований сообщается, что низкобелковая диета может улучшить симптомы диабетической нефропатии, которая относится к вызванному диабетом повреждению почек. Исследование не выявило неблагоприятных последствий диеты, таких как ухудшение других симптомов диабета. Диетологи подчёркивают, что полезными будут фрукты и некоторые продукты даже из списка животной и растительной еды. Перечень растительных продуктов, бедных белком, довольно широк. Это, прежде всего, хлеб (ржаной и пшеничный), перловая крупа, рис, макаронные изделия из муки твердых сортов пшеницы. Кроме того, небольшое количество белка в картофеле и многих других видах овощей (в огурцах, помидорах, кабачках, капусте – особенно брюссельской и брокколи, - спарже, моркови, свекле), зелени – укропе, петрушке, кинзе, сельдерее. Очень мало белков в арбузах. Бедны белком также многие фрукты, особенно цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты.

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Автор - Ольга Милославская
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