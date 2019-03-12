Растительное масло - чистый яд, которым мы себя травим

Безопасных растительных жиров для жарки не существует. Они «убивают» сосуды и могут вызывать рак.

Медики не устают предупреждать, что растительное масло после термической обработки превращается в чистый яд, которым мы себя травим, поэтому жарить на нем не стоит. Британский кардиолог объяснил, какая расплата нас ожидает за любовь к жаренным на растительном масле продуктам.

Итак, употребление любого растительного масла (подсолнечного, кукурузного, оливкового и всех прочих) способствует ожирению, развитию болезней сердца и сосудов, диабета второго типа и онкологии. Дело в токсичных альдегидах, которые образуются во время нагревания масла и попадают в пищу. Альдегиды – это яд, поэтому его нельзя не только есть, но и вдыхать.

В качестве альтернативы растительным маслам, эксперты советуют использовать для жарки пергамент, запекать продукты или готовить их на пару. В крайнем случае, можно использовать для жарки сливочное масло или животные жиры. Это не слишком полезно, но намного безопаснее, чем растительное масло. К тому же, такие способы приготовления значительно улучшат вкус готовых блюд.