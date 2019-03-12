Растительное масло - чистый яд, которым мы себя травим

Сегодня, 11:00 \\ Здоровье

Безопасных растительных жиров для жарки не существует. Они «убивают» сосуды и могут вызывать рак.

Медики не устают предупреждать, что растительное масло после термической обработки превращается в чистый яд, которым мы себя травим, поэтому жарить на нем не стоит. Британский кардиолог объяснил, какая расплата нас ожидает за любовь к жаренным на растительном масле продуктам.

Итак, употребление любого растительного масла (подсолнечного, кукурузного, оливкового и всех прочих) способствует ожирению, развитию болезней сердца и сосудов, диабета второго типа и онкологии. Дело в токсичных альдегидах, которые образуются во время нагревания масла и попадают в пищу. Альдегиды – это яд, поэтому его нельзя не только есть, но и вдыхать.

В качестве альтернативы растительным маслам, эксперты советуют использовать для жарки пергамент, запекать продукты или готовить их на пару. В крайнем случае, можно использовать для жарки сливочное масло или животные жиры. Это не слишком полезно, но намного безопаснее, чем растительное масло. К тому же, такие способы приготовления значительно улучшат вкус готовых блюд.

Поделиться новостью:
Автор - Шура Аш
Главное за неделю

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета,...

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости...

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

На Титане обнаружили 6300-километровый «коридор жизни»

Этот коридор мог помочь внеземным созданиям выжить в условиях сурового климата Титана,...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

«Золотые» шахты на астероидах грозят гибелью для всего человечества

Земляне сделают Солнечную систему своей братской могилой, если пристрастятся к...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...

Одиночество способствует болезням сердца: названы способы защиты сердечно-сосудистой системы

 Британские ученные составили перечень из восьми способов защиты сердца для людей любых...

ВОЗ: Детское ожирение напрямую зависит от грудного вскармливания

Европейские исследователи провели анализ данных здоровья европейских детей, в ходе...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ