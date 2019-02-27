От недостаточного веса умирает более 2,5 млн новорожденных в мире - учёные

Сегодня, 10:51 \\ Здоровье

Об этом сообщили в журнале The Lancet Global Health.

По оценкам ВОЗ, около 15% новорожденных в мире рождаются с недостаточным весом. В 2000 году этот показатель достигал 17,4%.

Показателем здоровья населения является масса тела при рождении, однако далеко не все дети рождаются с нормальным весом. По статистике на 2015 год приблизительно 20,5 миллионов детей в мире родились с весом менее 2,5 килограмм. Чаще всего данная проблема встречается в некоторых странах Европы, Северной Америки, Новой Зеландии и Австралии. Однако, строит заметить, что именно в эти материки и страны являются передовыми в области здорового, органического питания и здравоохранения в целом.

ВОЗ планирует принять все меры для того, чтобы сократить показатели числа новорожденных с нездоровым весом минимум на 30%. Планируется осуществить данную программу до 2025 года.

Исследование 148 стран мира показало, что в год умирает 2,5 миллиона младенцев, 80% из которых рождены с недостаточным весом. Те, кому повезет выжить подвержены риску хронических заболеваний.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Миронова
Главное за неделю

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета,...

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

На Титане обнаружили 6300-километровый «коридор жизни»

Этот коридор мог помочь внеземным созданиям выжить в условиях сурового климата Титана,...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

«Золотые» шахты на астероидах грозят гибелью для всего человечества

Земляне сделают Солнечную систему своей братской могилой, если пристрастятся к...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ