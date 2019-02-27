От недостаточного веса умирает более 2,5 млн новорожденных в мире - учёные

Об этом сообщили в журнале The Lancet Global Health.

По оценкам ВОЗ, около 15% новорожденных в мире рождаются с недостаточным весом. В 2000 году этот показатель достигал 17,4%.

Показателем здоровья населения является масса тела при рождении, однако далеко не все дети рождаются с нормальным весом. По статистике на 2015 год приблизительно 20,5 миллионов детей в мире родились с весом менее 2,5 килограмм. Чаще всего данная проблема встречается в некоторых странах Европы, Северной Америки, Новой Зеландии и Австралии. Однако, строит заметить, что именно в эти материки и страны являются передовыми в области здорового, органического питания и здравоохранения в целом.

ВОЗ планирует принять все меры для того, чтобы сократить показатели числа новорожденных с нездоровым весом минимум на 30%. Планируется осуществить данную программу до 2025 года.

Исследование 148 стран мира показало, что в год умирает 2,5 миллиона младенцев, 80% из которых рождены с недостаточным весом. Те, кому повезет выжить подвержены риску хронических заболеваний.