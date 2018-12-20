Опаснее в 2000 раз: Папилломы - предвестники рака

Заболеваемость онкогенными типами вируса папилломы в России почти на 40% выше, чем в других странах мира.

Папилломы – это бородавки. Они не только причиняют дискомфорт, портят внешность, а еще это предвестники рака. Иногда их найти несложно - они появляются на коже, а иногда незаметны глазу и могут поражать слизистую оболочку. Всего насчитывается 60 видов папиллом и некоторые из них смертельно опасны.

Есть два типа вируса, которые опаснее других в 2000 раз, так значительно увеличивают риск появления рака. Речь идет о вирусах 16 и 18, известных как остроконечные кондиломы. Они поражают половые органы и выглядят как затвердевшая пена. Чаще всего наблюдаются у женщин из-за особенностей строения организма и гормональных всплесков.

Как и любое заболевание папилломы надо лечить, а чтобы лечение не показалось пыткой нужно своевременно диагностировать заболевание. Это должен делать врач. Он возьмет мазок и лаборатория проведет скрининг на 17 вирусов. В зависимости от результата, нежелательные новообразования или удалят, или, в случае риска онкологии, предложат другое лечение.

Лечить папилломы и бородавки можно и в домашних условиях. В аптеке есть для этого масса лекарств, но следует помнить, что риск возникновения рака может оценить только специалист. Кроме того, стоит помнить, что вирус может передаваться от матери к ребенку. Также инфицированными могут быть предметы общего пользования.