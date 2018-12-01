Аллергологи рассказали, как защитить себя от тополиного пуха

Сегодня, 14:40 \\ Здоровье

Главная опасность – в веществах, которые переносит пух. Врачи рекомендуют использовать солевые растворы для защиты.

В послевоенное время улицы СССР активно озеленяли, применяя для этих целей одно из самых неприхотливых деревьев – тополь. Обратной стороной быстрого роста стал тополиный пух, который дерево обильно сбрасывает каждый сезон. Пух, помимо необычного вида летних улиц, приводит к неприятным ощущениям, залетая в глаза и дыхательные пути. Более того, пух особенно опасен для людей, страдающих аллергией. Аллергологи рассказали, как защитить себя от тополиного пуха.

Руководитель центра аллергологии столичной больницы Елена Бобрикова напоминает, что пух является лишь переносчиков элементов, которые провоцируют аллергию. Так, в волокнах концентрируется пыльца трав и цветов, которые вызывают реакцию у аллергиков. Поэтому необходимо защитить слизистые оболочки от воздействия аллергенов.

Специалист рекомендует перед выходом на улицу прополоскать полость носа солевым раствором, который поспособствует выведению пыльцы при чихании. Также стоит беречь глаза, из слизистых оболочек которых сложнее вывести фрагменты пыльцы.

Ученые напоминают, что в этом году тополиный пух начнет концентрироваться на улицах уже в конце мая, а пик выпадения пуха придется на июль.

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Автор - Сергей Ковалев
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