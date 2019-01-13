Боль в скулах говорит о недостатке витамина В12 – Медики

Это может быть тупая или острая боль, которая отдаёт под глаз. У некоторых людей она может распространяться по лбу.

Витамин В12 нужен организму для создания эритроцитов и для помощи в производстве ДНК. Он участвует в работе нервной системы. Ни человек, ни животные не в состоянии синтезировать его самостоятельно. Он поступает в организм только с едой. Без анализов узнать о дефиците витамина В12 очень сложно. Его симптомы развиваются медленно, и зачастую никто не обращает на них внимания. Но медики недавно выяснили, что боль в скулах говорит о недостатке этого витамина.

Это может быть тупая или острая боль, которая отдаёт под глаз. У некоторых пациентов она может распространяться по лбу. Обычно она локализируется на одной стороне лица. Она настолько различна, что точно описать её сложно. Но проходит она очень быстро. Вероятно поэтому многие не придают ей значения.

О дефиците витамина В12 также может говорить подёргивание глаз, постоянная слабость, затруднённое дыхание, раздражительность и головокружение.

Дефицит этого витамина может быть вызван пернициозной анемией-состоянием, которое вызвано иммунной системой организма, атакующей здоровые клетки желудка.

Человек может пополнить запасы В12, употребляя определенные продукты. Лучшие источники - это мясо, печень, рыба, домашняя птица, яйца, молочные продукты и неживотные виды молока (соевое, рисовое, миндальное).