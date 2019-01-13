Боль в скулах говорит о недостатке витамина В12 – Медики

Сегодня, 12:58 \\ Здоровье

Это может быть тупая или острая боль, которая отдаёт под глаз. У некоторых людей она может распространяться по лбу.

Витамин В12 нужен организму для создания эритроцитов и для помощи в производстве ДНК. Он участвует в работе нервной системы. Ни человек, ни животные не в состоянии синтезировать его самостоятельно. Он поступает в организм только с едой. Без анализов узнать о дефиците витамина В12 очень сложно. Его симптомы развиваются медленно, и зачастую никто не обращает на них внимания. Но медики недавно выяснили, что боль в скулах говорит о недостатке этого витамина.

Это может быть тупая или острая боль, которая отдаёт под глаз. У некоторых пациентов она может распространяться по лбу. Обычно она локализируется на одной стороне лица. Она настолько различна, что точно описать её сложно. Но проходит она очень быстро. Вероятно поэтому многие не придают ей значения.

О дефиците витамина В12 также может говорить подёргивание глаз, постоянная слабость, затруднённое дыхание, раздражительность и головокружение.

Дефицит этого витамина может быть вызван пернициозной анемией-состоянием, которое вызвано иммунной системой организма, атакующей здоровые клетки желудка.

Человек может пополнить запасы В12, употребляя определенные продукты. Лучшие источники - это мясо, печень, рыба, домашняя птица, яйца, молочные продукты и неживотные виды молока (соевое, рисовое, миндальное).

Поделиться новостью:
Автор - Катерина Рождественская
Главное за неделю

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета,...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

DJI представила «убийцу» GoPro

Первая экшн-камера компании бросает вызов лидеру рынка.

NASA планирует высадить первую в мире женщину на Луну

Программа получила название «Артемида», в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона,...

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

На Титане обнаружили 6300-километровый «коридор жизни»

Этот коридор мог помочь внеземным созданиям выжить в условиях сурового климата Титана,...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...

Одиночество способствует болезням сердца: названы способы защиты сердечно-сосудистой системы

 Британские ученные составили перечень из восьми способов защиты сердца для людей любых...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ