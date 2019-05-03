Бюджет столицы выделил 8 миллиардов рублей на закупку инновационных препаратов против рака

Вице-мэр российской столицы Владимир Ефимов анонсировал переход города на новые стандарты лечения онкологии. Они, в том числе, предусматривают возможность самостоятельного приобретения местными медучреждениями препаратов для иммунной и таргетной терапии, которые усиливают эффект лечения раковых заболеваний. На эти цели из бюджета города в текущем году будет направлено более восьми миллиардов рублей. Такую информацию передает ТАСС.

Как добавил Владимир Ефимов, также в городе объявлено около 40 аукционов на закупку инновационных онкопрепаратов в таблетированной форме на сумму в почти 2,9 миллиарда рублей. Попутно местные медучреждения опубликовали свыше двадцати аналогичных тендеров на 449 миллионов рублей. Для участия в этих и новых аукционах, которые будут опубликованы в скором времени, власти мегаполиса пригласили более четырехсот компаний из разных уголков РФ, — рассказал вице-мэр.



