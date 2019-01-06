О причинах недосыпа москвичей рассказали эксперты

Сегодня, 06:12 \\ Здоровье

Эксперты-сомнологи рассказали о причинах, которые влияют на недосып москвичей. Согласно статистическим данным, 47% жителей столицы, которые имеют работу, испытывают проблемы со сном. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

 Из-за того, что москвичи в среднем не высыпаются три-четыре дня в неделю, то это влияет на их уровень работоспособности, которые снижается на 25%.

Роман Бузунов, как президент Российского общества сомнологов, объяснил, что недосып жителей Москвы, в первую очередь, связан с тем, что люди рано встают на работу, а затем поздно ложатся спать. Это приводит к дефициту сна.

Реабилитироваться москвичи стараются на выходных. В эти дни они зачастую спят до полудня. Но это не несет в себе пользы. Такая мера восполнить дефицит сна приводит к тому, что каждый второй москвич создает для организма эффект смещения в часовых поясах на 6-7 часов. А в понедельник из-за рабочего режима пытается вернуться обратно. Это стресс для организма, силу которого эксперт сравнивает с перелетом из Москвы в Хабаровск и обратно.

Григорий Мельник, как архитектор и урбанист, назвал еще одну причину недосыпа москвичей. Качество сна нарушается из-за городского шума. Он уточнил, что 70% старой территории Москвы находится на территории шумового дискомфорта.

Еще один специалист в области сна Михаил Полуэктов указал на третью причину недосыпа жителей столицы. Ей оказались развлечения. Дело в том, что драгоценные часы, которые человек мог потратить на сон, он предпочитает проводить в местах культурного досуга. С этим в Москве проблем нет. Столица предлагает изобилие развлечений в виде, ресторанов, клубов, театров. Эксперт отмечает, что на это у москвичей есть деньги, поэтому они туда идут, жертвуя своим сном.

Между тем, Полуэктов напомнил, что регулярный недосып может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Главным образом, дефицит сна ведет к развитию заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, а также повышает вероятность развития диабета.

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Автор - Мария Титова
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