Шесть советов помогут выйти с диеты и не набрать вес

Если успех похудения хочется закрепить, то стоит не паниковать.

Решение сесть на диету даётся очень трудно, но важно после этого отчаянного эксперимента не получить отрицательный эффект. Эксперты раскрыли шесть советов, которые помогут легко и безболезненно выйти с диеты и что немало важно не набрать вес. Эксперты по здоровью и фитнесу на велнес-сайте Vivotion.com раскрыли свои лучшие советы по снижению веса и поддержанию формы.

«После того, как вы достигли своего целевого веса и хотите перейти к более регулярному питанию, вам будет сложно ориентироваться в выборе еды. Сделав небольшие изменения в образе жизни, которые вам подходят, вы сможете принимать контролируемые решения и успешно перейти на здоровую поддерживающую диету», - говориться в статье.

Первым делом стоит медленно увеличивать количество потребляемых калорий. Рекомендуется увеличивать потребление калорий на 100-200 каждую неделю до тех пор, до достижения уровня поддержания. Вторым делом стоит не забывать об активности.

«Даже если ваша единственная цель - сохранить результаты, рекомендуется оставаться активным. Физические упражнения жизненно важны для вашего здоровья и никогда не должны игнорироваться. Помните, что если вы будете есть больше и меньше двигаться, вы почти наверняка наберете вес.», - говорят эксперты.

Третий совет – ожидать расстройства пищеварения. После временного отказа от определённых продуктов организм даст небольшой сбой – но это временное явление, не должно пугать.

Четвёртый совет – ведите дневник питания. Такой метод сфокусирует внимание на качестве и блюдах, которые принимает человек. Это позволит правильно проанализировать результаты.

Пятый совет – есть белок при каждом приёме. Он поможет контролировать желание всё съесть и восстановит организм к постоянному приёму калорийной пищи. Шестой совет – самый главный. Если вес вдруг восстановился не стоит паниковать. Это ещё не показатель неэффективности диеты, говорят эксперты.