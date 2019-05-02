Есть после шести и худеть: диетологи развеяли мифы о правильном питании

Сегодня, 08:20 \\ Здоровье

Многие люди, придерживающиеся принципов правильного питания, продолжают верить мифам, следование которым, способно принести существенный вред организму. Ученые рассказали, каких заблуждений стоит опасаться.

 

1. От жиров появляется лишний вес. Диетологи утверждают, что жиры необходимы организму не меньше, чем белки с углеводами. Важно отдавать предпочтение «правильным» жирам. Например, конопляное масло является здоровой альтернативой подсолнечному или другому растительному, а в лососе содержится много омега-3 жиров, которые хорошо усваиваются организмом.

2. Без мяса невозможно нарастить мышечную массу. Врачи объясняют, что мышечную массу нельзя нарастить без белков. Но белками богато не только мясо, но и, например, в рыбе, бобовых и овощах.

3. Следующее популярное заблуждение – вредно есть после 6. Последний прием пищи должен быть примерно за 3 часа до сна. Следовательно, если вы ложитесь спать в 23:00, можно поужинать в 20:00.

4. Сбросить лишний вес можно, принимая специальные добавки, не прилагая усилий. Все препараты работают в комплексе с диетами и физическими нагрузками. Надеяться только на чудодейственные таблетки не стоит.

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