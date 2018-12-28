Вегетарианцы убивают почки? Учёные рассказали про влияние картофеля на организм

Сегодня, 10:01 \\ Здоровье

Могут проявиться мочекаменная болезнь и почечная недостаточность. В исследовании участвовали 14686 человек, из которых 4343 подвержены риску.

Учёные из Школы общественного здравоохранения Блумберга рассказали, что на самом деле вегетарианские продукты могут быть вредными для организма. От сладких и крахмальных продуктов могут навредить почкам, развивая серьёзные заболевания: мочекаменная болезнь, почечная недостаточность и другие.

Было проведено исследование, в результате которого выяснилось, как вегетарианцы убивают почки. Эксперты проанализировали данные о 14686 пациентах в возрасте 35-40 лет. Из общего количества у 4343 участников выявлена хроническая болезнь почек.

Для того, чтобы предотвратить заболевания, стоит отказаться от таких продуктов питания как картофель, сладкие соки, сухофрукты. Кстати говоря, ситуацию могут изменить овощи и фрукты, которые понижаю риск заболевания на 14%.

Если говорить про влияние картофеля на организм, то крахмал также способствует уменьшению стенок сосудов крови, нарушению гормонального баланса, а также изменениям в глазном яблоке и сетчатке.

Да и в целом учёными не раз отмечался вред нехватки мяса. Делают акцент на том, что недостаток белка ведёт к хроническому недосыпу, усталости, депрессии, а также выпадению волос и прочему. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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