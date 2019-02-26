Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Сегодня, 21:13 \\ Здоровье

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

Вода содержится в организме человека не только в крови, но и в мышцах, жире, а также в костях. Благодаря сложной системе гормонов регулирующих уровень воды в организме, человек чувствует себя максимально хорошо. При нормальном функционировании почек, лишняя жидкость без проблем выходит из организма с мочой.

В связи с участившимися жалобами пациентов, врачи проанализировали ситуацию назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками. Если в теле накапливается слишком большое количество жидкости, то система не справляется и возникает отёчность. Накопление воды в лёгких может вызывать продолжительны кашель и в таком случае нужно немедленно обратиться в больницу.

Среди самых распространённых причин задержки жидкости в организме, медики выделяют: нарушение работы почек, сердца, лимфатической системы, пониженная физическая активность, гормональный дисбаланс и неправильное питание. Почки – это фильтр крови, а выделение лишней жидкости и ненужных веществ из организма затрудняют их полноценную работу.

Для избавления от недуга, врачи рекомендуют отказаться от солёной пищи, проверить уровень витаминов группы В в организме и при необходимости пополнить их запас, также стоит провериться на наличие аллергических реакций и проблем с щитовидной железой. Обязательным методов в борьбе с отёками является интенсивная пешая ходьба, которая улучшит кровообращение ног.

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Автор - Юлия Брик
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