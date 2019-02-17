Брокколи вылечит шизофрению? Растение поможет пациентам остановить опасные симптомы

Сегодня, 14:32 \\ Здоровье

Активные вещества, содержащиеся в брокколи, способны уменьшить симптомы, а также неприятные и тяжёлые последствия сильных лекарств, которые осложняют жизнь пациентам, уверены медики.

Медики провели исследование и выяснили, что добавление экстракта ростка брокколи поможет пациентам остановить опасные симптомы. Вряд ли это, в конечном итоге, вылечит шизофрению полностью. Однако значительно может упростить жизнь для тех, кто ею болен.

Оказалось, что брокколи влияет на уровень глутамата. Исследователи выяснили, что его содержание в мозгу на 4% у людей с психозом по сравнению со здоровыми людьми. Зелёное растение позволяет нормализовать его уровень. Кроме того, не секрет, что шизофрения характеризуется галлюцинациями, бредом и беспорядком мышления, чувств, поведения, восприятия и речи. Лекарственные препараты, применяемые для лечения шизофрении, вызывают проблемы с метаболизмом, увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней, непроизвольных движений, беспокойства, скованности и дрожи. Брокколи позволяет уменьшить все эти последствия благодаря веществу сульфорафану.

По словам Джона Хопкинса сульфорафан является безопасной добавкой, которая дает людям с риском развития шизофрении способ предотвратить, отсрочить или затормозить возникновение симптомов. Его коллеги использовали данный химический состав, чтобы получить глутатион, который вводили в организм крыс. Он заставил нервные клетки действовать гораздо медленнее. После его влияние было проверено на людях, которые в течение 7 дней должны были принимать вещество. В результате уровень глутамата увеличился на 30%, что уже говорит и о профилактических свойствах глутариона.

Врачи продолжают исследования, чтобы выяснить, возможно ли сделать данное психическое заболевание в принципе предотвратимым.

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Автор - Альбина Холодная
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