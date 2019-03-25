Медики рассказали, какие продукты содержат смертельные яды

Отечественные медики рассказали о смертельной опасности обыкновенных, на первый взгляд, продуктов, присутствующих на столе почти каждого россиянина. Многие, сами того не подозревая, едят смертельно ядовитую пищу и кормят ей своих близких.

Специалисты считают, что вред могут принести привычные грибы. Многие знают об опасности употребления поганок или мухоморов, но помимо съедобных и несъедобных, есть еще условно съедобные грибы – грузди, валуи, волнушки и рядовки. При неправильном приготовлении ими легко отравиться. Таким грибам необходима особая обработка — длительное вымачивание и засолка с шестинедельной выдержкой. Медики предостерегают о вредном воздействии на организм детей и беременных женщин.

Второй опасный продукт – миндаль, уровень вредности которого, определяется степенью его горечи. Опасность заключается в содержании гликозида амигдалина, при расщеплении которого, выделяется синильная кислота. Имена кислота негативно воздействует на на нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы.

Третьим продуктом назван картофель, после длительного пребывания на солнце его клубни становятся ядовитыми. Распознать опасность можно по цвету. Из-за высокой концентрации гликоалкалоидного яда на плодах возникают зеленые пятна. Симптомы отравления таким картофелем схожи с симптомами, возникающими при отравлении грибами.