Лекарственный препарат на основе сыра: учёные открыли полезные свойства продукта для диабетиков 2 типа

Сегодня, 10:46 \\ Здоровье

Сыры регулируют уровень сахара в крови и держат его в норме независимо от жирности. Был проведён эксперимент на мышах: продукт снижал действие инсулина в организме.

Учёные из Альбертского университета открыли полезные свойства, которыми обладает сыр. В их числе стоит отметить борьбу продукта с диабетом и его последствиями. Дело в том, что молочный продукт снижает уровень сахара в крови и держит его в норме. Его можно использовать в качестве профилактики диабета 2 типа.

Для того, чтобы убедиться в верности своих суждений, исследователи провели эксперимент на грызунах, которые были разделены на три группы. Мышей кормили салом и сыром разной степени жирности. Оказалось, что резистентность к инсулину снижалась независимо от жирности.

Пока неясно, что именно так влияет на организм. Если же исследователям удастся выяснить, то в дальнейшем на основе веществ сыра может быть создан лекарственный препарат для диабетиков 2 типа, а также других заболеваний, которые непосредственно с ним связаны.

Сейчас исследователи отмечают, какие из сыров являются наиболее полезными при диабете: тофу, моцарела, проволоне. Что касается плавленых сыров, то их употреблять врачи не рекомендуют. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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