Диета DASH снижает риск сердечной недостаточности - учёные

Сегодня, 09:38 \\ Здоровье

Результаты исследования опубликованы в Medicalxpress.

Система питания DASH, которая показана людям с гипертонией для понижения высокого кровеносного давления, также способствует снижению риска сердечной недостаточности.

Клаудия Кампос рассказала, что ранее проводились исследования, посвященные диете DASH, и ее влиянию на сердечную недостаточность – результаты были противоречивые. Однако новое исследование продемонстрировало, что соблюдение диеты снижает риск сердечной недостаточности почти в 2 раза.

Суть диеты DASH заключается в снижении количества соли в пищи, ограничении алкоголя, сахаросодержащих продуктов и красного мяса. Желательно употребление фруктов, овощей, молочных продуктов, цельнозерновых, рыбы, постного мяса, птицы бобы и орехи.

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Автор - Мария Миронова
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