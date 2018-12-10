Диета DASH снижает риск сердечной недостаточности - учёные

Результаты исследования опубликованы в Medicalxpress.

Система питания DASH, которая показана людям с гипертонией для понижения высокого кровеносного давления, также способствует снижению риска сердечной недостаточности.

Клаудия Кампос рассказала, что ранее проводились исследования, посвященные диете DASH, и ее влиянию на сердечную недостаточность – результаты были противоречивые. Однако новое исследование продемонстрировало, что соблюдение диеты снижает риск сердечной недостаточности почти в 2 раза.

Суть диеты DASH заключается в снижении количества соли в пищи, ограничении алкоголя, сахаросодержащих продуктов и красного мяса. Желательно употребление фруктов, овощей, молочных продуктов, цельнозерновых, рыбы, постного мяса, птицы бобы и орехи.