Есть или не есть? Эксперты развеяли 4 популярных мифа о хлебе

Сегодня, 08:40 \\ Здоровье

Многие люди с детства знают, что еда без хлеба неполноценна. Между тем, те, кто выступает противником этого углеводного продукта, твердят, что хлеб оказывает негативное влияние на пищеварительный процесс. Специалисты рассказали, что – правда, а чему не стоит верить.

 

Миф № 1: от хлеба появляются лишние килограммы

При сбалансированном питании и в малых количествах от хлеба не набрать вес. Действительно нужно сторониться белого хлеба из муки высшего сорта. Такой хлеб теряет витамины, минералы и клетчатку в процессе обработки.

Миф № 2: отсутствие глютена делает хлеб полезнее

Благодаря глютену хлебобулочные изделия приобретают пышность и форму. Отсутствие этого сложного белка в батоне не дает гарантийного здоровья. Это лишь значит, что вместо глютена в изделии содержится кукурузный крахмал или другое вещество.

Миф № 3: черный хлеб полезнее для организма

Не стоит слепо верить этому. Недавние исследования показали, что во многих сортах черного хлеба в разы больше сахара, чем в белых сортах. Также, производители используют своеобразный рекламный ход, затемняя батон, путем добавления патоки или карамели.

Миф № 4: хлеб способствует газообразованию

Экспертное мнение гласит, что причин вздутия множество. И все-таки, у некоторых людей эти неприятные симптомы могут быть спровоцированы энзимами и улучшителями муки, добавляемыми при производстве.

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