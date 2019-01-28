Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового гардероба» для наших холодильников при правильном питании.

В современном обществе люди не желают тратить попусту время. Формирование продуктовой корзины – также лишняя трата драгоценного времени.

Хоть и большинство людей знают основные принципы здорового питания, но применять на практике не спешит и половина из них. У занятого человека всегда найдется отговорка на этот счёт — много проблем и забот, нет времени тратить на размышление о рационе. Данное отношение к потребляемой еде отрицательно влияет на организм, вызывая за собой ожирение, гипертонию, сахарный диабет других хронические заболевания.

Принято считать, что правильное питание — это дорого. Но это не так. Имея определённый и продуманный список продуктов, можно ещё и сэкономить.

В своём арсенале продуктов каждому человеку необходимо иметь и потреблять белки, жиры, углеводы и клетчатку.

К белковым продуктам относится морская и речная рыба, мясо птицы, красное мясо, яйца, творог, сыр с пониженным содержанием жира. Потребление белка не должно быть ниже 1,5-2 граммов на килограмм массы тела.

Полезные жиры добираются из всевозможных сортов орех, сливочного масла не менее 82,5% жирности, кокосового масла, ореховых паст без сахара и сахарозаменителей, горького шоколада. Потребление жиров не должно опускаться ниже отметки 1 грамма жира на килограмм массы тела. При большом избытке веса разрешено опустить до 0,8 грамм на килограмм веса.

Углеводы бывают двух типов: сложные и простые. К сложным углеводам относятся все крупы, цельнозерновой хлеб, хлебцы, цельнозерновая мука. К простым углеводам относятся фрукты, сухофрукты (важно, чтобы в составе не было сиропа из сахара), мёд. Здоровому человеку необходимо потреблять не менее 3 грамм углеводов на килограмм веса.

Из клетчатки можно выделить отруби, овощи, зелень. Диетологи рекомендуют потреблять овощи и зелень вместе с мясом и рыбой, а клетчатку добавлять в различную «правильную» выпечку.

Специалисты настаивают и на том, что при переходе на здоровое питание необходимо следить и за количеством потребляемых калорий. Для расчёта можно обратиться к самой популярной формуле Миффлина-Сан Жеора, которая позволяет индивидуально рассчитать калории для оптимального похудения либо сохранения веса.