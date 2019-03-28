Быть красивой легко! Названы самые эффективные способы борьбы с мешками под глазами

Простые и полезные советы помогут дамам сохранить естественную красоту и избавиться от признаков старения и усталости. Врачи рассказали, как с минимумом средств добиться максимального омоложения кожи лица.

Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с появлением мешков под глазами, которые сводят на нет попытки выглядеть свежо и элегантно. Многие пытаются справиться с возникшими «дефектами» с помощью косметики, замазывая кожу под глазами тоннами тонального крема, чего вполне можно избежать, зная определённые хитрости о работе человеческого тела. Отныне можно навсегда забыть о данной проблеме, так как недавно были названы самые эффективные способы борьбы с мешками под глазами, которые доказывают, что быть красивой действительно легко. В первую очередь медицинские специалисты рекомендуют сторониться избыточного потребления жидкости, ведь это одна из причин появления отёчности, а также избегать употребления больших порций соли во второй половине дня. Также косметологи советуют запастись кремом от геморроя, который действительно поможет в борьбе с надоедливыми мешками под глазами. Охлаждённый крем следует нанести на марлевую салфетку, предварительно смоченную в холодной воде, а затем сверху положить сухую салфетку. Данный компресс нужно держать на коже под веками не более 10 минут, а саму процедуру повторять не чаще 2-3 раз в неделю.

Отдельного упоминания стоит здоровый режим сна, ведь зачастую хроническая усталость является основной причиной возникновения отёчности под глазами. Кроме того, не стоит подбадривать себя в случае недосыпа питьём кофе, ведь он способствует выходу жидкости в межклеточное пространство, от чего зачастую и образуются пресловутые мешки. Косметологи напомнили, что курение и частое употребление алкоголя также влияет на появление отёков на лице и способствуют преждевременному старению кожи. В то же время массаж лица является одним из самых эффективных методов по борьбе с мешками под глазами. Во время массажирования кожи специалисты рекомендуют смачивать пальцы в натуральных эфирных маслах, что сделает движения более мягкими и нежными.