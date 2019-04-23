Это можно предотвратить! Учёные узнали об ужасных последствиях удаления аппендикса

Сегодня, 17:58 \\ Здоровье

У людей с вырезанным отростком прямой кишки значительно повышается шанс развития онкологических и дегенерационных заболеваний. Советы экспертов помогут обойти стороной операцию, которая может разрушить всю жизнь человека.

До недавних пор медики весьма спорно относились к аппендиксу, пока о его основных функциях не стало известно науке. Немало людей помнит те времена, когда отростки прямой кишки считали рудиментарными и вырезали у младенцев прямо при рождении. Повышенная восприимчивость к болезням у людей без аппендикса впоследствии помогла извлечь хирургам урок о том, что в теле человека практически каждый сантиметр плоти является деталью слаженного механизма. Однако, недавно учёные узнали об ужасных последствиях удаления аппендикса, о которых ранее не было известно широкой общественности. Как выяснилось, люди, пережившие операцию из-за аппендицита, в три раза более склонны к развитию болезни Паркинсона. Данное заболевание характеризуется агрессивным разрушением и последующей гибелью нейронов в головном мозге, и даже блага современной науки не позволяют врачам излечивать этот недуг. Кроме того, исследования показали, что граждане без аппендикса в три раза чаще страдают от развития онкологических заболеваний, так как на первый взгляд бесполезный отросток прямой кишки является важной частью иммунной системы человека.

Избавившись от аппендикса, человек рискует здоровьем и долголетием, но это можно предотвратить, если правильно ухаживать за своим организмом и делать всё возможное, чтобы червеобразный отросток никогда не воспалялся. Для этого медики рекомендуют никогда не злоупотреблять антибиотиками, ведь столь серьёзные медикаменты ослабляют иммунологический барьер, защищающий стенки кишечника от разнообразных инфекций. Также эксперты напомнили, что не стоит употреблять в пищу перетопленные жиры, оставшиеся от предыдущего приготовления блюд. Кроме того, состояние аппендикса зависит и от питания человека, которое должно содержать массу продуктов с растительной клетчаткой. Последним, но не менее важным советом по предотвращению аппендицита, является своевременное лечение запоров, ведь затруднённое испражнение кишечника ведёт к повышению количества болезнетворных микробов, вызывающих воспаление.

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Автор - Александр Соловьёв
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