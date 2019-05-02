Только вегетарианцы: кетогенная диета полезна не для всех

Сегодня, 17:57 \\ Здоровье

Радикальный подход к диете с низким содержанием углеводов может негативно повлиять на здоровье.

Кетогенная диета заключается в переводе организма на питание жирами. Этого достигают, сокращая потребление углеводов, который заменяют кетоновые тела. Благодаря этому кето-диету применяют для лечения детской эпилепсии. Кардиолог Ким Уильямс предположил, что польза от диеты зависит от соблюдения ряда правил.

Доктор Уильямс ранее заявлял, что диета с ограниченным потреблением углеводов опасна, но позже изменил свое мнение. Кето-диета может принести пользу только в сочетании с отказом от мяса, - уверен кардиолог.

Необходимо исключить из рациона продукты, содержащие холестерин и триметиламин, которыми богато мясо. Это позволит избежать ожирения, а недостаток углеводов положительно повлияет на людей, страдающих сахарным диабетом. Печень перерабатывает жиры в кетоновые тела, которые заменяют глюкозу в качестве «пищи» мозга.

Напомним, ранее Ким Уильямс критиковал кето-диету, ссылаясь на людей, пытающихся сбросить с ее помощью вес. Как выяснилось, пользу от особого режима питания смогут получить только вегетарианцы. Прошлые исследования показали, что кетогенная диета полезна не для всех – недостаток углеводов несовместим с болезнями почек.

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Автор - Сергей Ковалев
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