Врачи назвали негативные последствия ожирения на ранних сроках беременности

В Китае было проведено научное исследование, в котором приняли участие 18481 беременных женщин, никогда не рожавших ранее. Определена связь ожирения и абортов, преждевременных родов и проблем у новорождённых.

В развитых странах число беременных с лишним весом достигает 26%, и их количество не убавляется. В среднем женщины за весь срок беременности набирают 8-16 кг, а некоторые даже сбрасывают вес по причине преждевременного токсикоза. Ожирение может развиваться и во время беременности, тогда его степень определить трудно.

Врачи заявили, что негативными последствиями ожирения на ранних сроках беременности могут быть преждевременные роды, угрозы аборта, переношенная беременность. Также было выявлено, что ожирение приводит к рождению детей с избыточной массой тела. В дальнейшем это может потребовать пристального внимания со стороны родителей и квалифицированных экспертов.

Специалисты Пекинского Центра наук о здоровье добавили, что женщинам, планирующим рожать необходимо обращаться за консультацией к врачам для того, чтобы уменьшить риски, связанные с ожирением.