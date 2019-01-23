Названы 8 признаков опасной питьевой воды

Сегодня, 10:14 \\ Здоровье

Вкус и вид воды может сигнализировать о наличии вредных элементов, считают эксперты.

Вода – это основа человеческого рациона. Качественная питьевая вода сможет оказать положительное влияние на человеческое здоровье. В то же время, загрязненная вода может нанести вред организму. Авторами издания Business Insider были названы 8 признаков питьевой воды, которые видны невооруженным глазом.

В первую очередь, о состоянии воды говорит ее вид: мутная вода может содержать различные примеси и тяжелые металлы. Некоторые из них не несут опасности – кальций или магний могут проявить себя лишь осадком или вкусовыми качествами. Вместе с тем, в воде может быть алюминий, марганец и свинец. Так, 50 мг алюминия в организме могут стать «стимулом» проблем с нервной системой. Как отмечается, при умывании водой на коже будет ощущение маслянистости.

Цвет воды – это еще один маркер ее состояния. Желто-коричневый оттенок воды может обуславливаться наличием меди или марганца. Иногда цвет воде может придать ржавчина, которая наделяет воду не только металлическими элементами, но и вредными микробами. При избытке меди вода будет синеть.

Некоторые состояния воды можно определить по запаху. Так, запах бытового отбеливателя – признак хлорирования воды, а запах тухлых яиц говорит о примесях сероводорода. Взаимодействуя с бактериями, этот элемент превращается в сульфат, приводящий к расстройствам кишечника. Если вода пахнет рыбой – это, скорее всего, барий. Избыток этого элемента негативно влияет на кровеносную систему.

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Автор - Сергей Ковалев
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