Кубики на животе без усилий: Диетологи назвали простейший путь к фигуре атлета

Сегодня, 22:31 \\ Здоровье

Изнурительные тренировки в спортзале – это вчерашний день, поскольку в наши дни учёные доказали, что гораздо важнее правильное питание.

Диетологи поделились своими секретами с обычными людьми. Они назвали простейший путь к фигуре атлета, который не требует огромного труда. Движение к красивому телосложению начинается с постановки цели, если этого нет, то время потратится впустую. Конечно совершенно исключить тренировки невозможно, но следует понимать, не требуется полностью изнурять себя в спортзале. На самом деле для построения фигуры атлета необходимо тратить гораздо меньше сил, чем думают многие. Намного важнее на данном пути придерживаться правильного рациона. Желающим приобрести пропорционально развитое тело следует запомнить несколько приоритетов в питании.

Для начала нужно уяснить, рыба лучше курицы и индейки, а мясо птицы важнее свинины и говядины. Перечисленные продукты богаты белками – кирпичиками, из которых создаётся мускулатура. Не стоит забывать о пользе жирных кислот омега-3. Они содержатся в качественной рыбе, например, в лососе.

Атлетам желательно выбирать сложные углеводы более тёмного цвета. В список приоритетов можно включить лебеду, коричневый рис, макароны из цельной пшеницы, сладкий картофель, овсяную кашу и бобы. Сложные углеводы дольше перевариваются, обеспечивая организм устойчивой энергией. Это делает их идеальными продуктами перед тренировкой. Следует употреблять 30 грамм углеводов за полчаса до занятий спортом.

Кубики на животе появятся без усилий, если жиры человек начнёт получать с помощью употребления авокадо, орехов, яиц, рыбы, оливкового масла. При интенсивных тренировках не нужно пренебрегать протеиновыми коктейлями и лейцином – аминокислотой, которая поможет быстрее восстановиться и нарастить мышечную массу, а не жир. На пути к фигуре мечты от фаст-фуда придется полностью отказаться. Выполняя эти рекомендации любой сможет построить атлетическое телосложение без особых усилий.

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Автор - Николай Самойлов
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