Дисбактериозом не обойтись – Эксперты рассказали о вреде заплесневелых продуктов

В результате употребления продуктов с плесенью могут возникнуть проблемы с почками, печенью, а иногда появиться опухоль.

Плесень может появиться где угодно. Более всего, ей подвержены орехи, сухофрукты, крупы (манка, рис, гречка и кукуруза), чай, кофе и какао. В процессе заражения выделяются афлатоксины, которые способны нанести непоправимый вред здоровью человека. Эксперты выделяют два случая: попадание в организм большой дозы или же постепенное накопление яда.

Опасный грибок может завестись не только в перечисленных продукта, но и в пиве, вине или же соке. Опасность подстерегает человека даже в мясе и субпродукта, поскольку животное могло быть переносчиком грибка. Эксперты проанализировали случаи обращения в больницу и рассказали о вреде заплесневелых продуктов.

Скопление тонких нитей и зелёный налёт на поверхности продуктов и внутри их может сигналить об опасности. Срезать заражённую часть или подвергнуть продукты тепловой обработке –недостаточно. Вещество, которое содержится в плесени может пагубно воздействовать на почки и печень, а его накопление грозит образованием опухоли. Кроме того, у пациентов наблюдалась угнетённая нервная система и иммунитет.

Причём эксперты отметили, что обойтись дисбактериозом не удастся. У пострадавшего происходит обострение хронических болезней желудочно-кишечного тракта, а также возникновение аллергии.