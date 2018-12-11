Уменьшить талию - легко! Эксперт раскрыл секреты сжигания жира на животе

Необходимо не только обратить внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки и увеличить их количество в своём рационе, но и также понять причину образования жира на животе, поскольку для каждой из них есть эффективные решения.

Живот – одна из самых проблемных областей человеческого тела по накапливанию жира. Многие люди страдают именно от того, что не знают, как правильно сжигать жир в области живота. При этом по словам тренера знаменитостей Сесилия Харрис, в этом нет ничего невозможного.

Эксперт раскрыл секреты сжигания жира на животе. Прежде всего, по её мнению, необходимо посмотреть на свой рацион. Некоторые могут долгое время придерживаться диеты, но не получить желаемого. Если жир скопился на животе, важно, чтобы диета включала продукты с высоким содержанием клетчатки. Любая другая диета не подойдёт, уверена Харрис. В таком питании должны содержаться листовые зеленые овощи, такие как шпинат, а также бананы.

Кроме того, диетолог обратила внимание на то, что не нужно питаться только овощами и фруктами, каждый приём пищи должен быть сбалансирован, тогда килограммы уйдут не только в области живота, да и фигура станет стройнее.

Помимо этого, Харрис отметила важность травяных чаёв, особенно мятного и чая с фенхелем. Именно они являются основными напитками в борьбе с жиром на животе, а также успокаивают нервную систему. Это важно, поскольку как бы правильно вы не питались, жир будет скапливаться на животе при хроническом стрессе. Ещё одной причиной является недосып. Эксперт пояснила, что к решению проблемы нужно подходить комплексно, учитывая не только наличие жира, но и другие обстоятельства. Тогда уменьшить талию действительно будет легко.