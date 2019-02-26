Учёные из России нашли метод защитить сердце от кислородного голодания

Сегодня, 09:52 \\ Здоровье

Это открытие поможет медикам защитить сердце при проведении сложных кардиохирургических операций и эффективнее проводить профилактику болезней.

Кислородное голодание или гипоксия миокарда часто возникает при сердечно-сосудистых заболеваниях, а иногда и при методах их лечения. Она приводит к нарушению сокращения мышц сердца. Учёные давно ищут метод защиты сердца от таких перепадов кислорода.

Недавно в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта учёные и медики провели опыты на клетках сердца крыс. В результате выяснили, что повреждение клеток гипоксией может предотвратить глутатион. Выполняя функцию регуляторов окислительно-восстановительного баланса и защищая внутриклеточные белки от разрушения кислородом.

Глутатион это трипептид, производимый клетками организма человека из аминокислот. В организме глютатион участвует в различных окислительно-восстановительных реакциях.

Чтобы увеличить его выработку, нужно употреблять продукты богатые серой, увеличить употребление витамина С, получать достаточное количество сна и избегать употребления избыточного количества алкоголя.

Выходит, что учёные из России нашли метод защитить сердце от кислородного голодания. Это открытие поможет более эффективно проводить профилактики заболеваний сердца и защитит его при проведении сложных операций. Сейчас проводятся дополнительные эксперименты и медики хотят окончательно убедиться в точности своих результатов.

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Автор - Катерина Рождественская
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