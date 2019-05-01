В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией

Сегодня, 08:55 \\ Здоровье

Минздрав РФ на этой недели назвал способы борьбы с сезонной аллергией. Ведомство здравоохранения напоминает, что пик цветения всевозможных растений приходится на разное время. Именно поэтому необходимо определить на какой из типов пыльцы у человека существует аллергия. Для этого необходимо сдать соответствующие анализы.

 

Сезон цветения делится на три классических вида. В период с апреля по май происходит пыление таких деревьев как орешника, берёзы и ольхи. Июнь-июль — цветение злаковых. А с августа по сентябрь начинают своё цветение дикие растения сорных трав (полынь, мать и мачеха).

На период цветения аллергикам настоятельно рекомендуется проходить антигистаминную терапию и обязательно проконсультироваться с врачом. Кроме этого, медики советуют менять климат хотя бы на время, дабы меньше провоцировать аллергию во время опасного периода.

Также Минздрав рекомендует совершать аллерген-специфическую терапию до начала сезона цветения. Данный метод направлен на уменьшение аллергена в организме и уменьшение болезненного состояния в этот опасный период. Суть терапии заключается во введении в организм пациента нарастающих доз аллергена.

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