В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село

Власти республики до конца этого года планируют направить около 132 млн рублей на развитие национального проекта «Здравоохранение». Суть программы заключается в привлечении как будущих медицинских работников, так и персонала со стажем в сельские лечебные учреждения всего региона.

Известно, что 79 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, а 53 млн рублей из бюджета республики. Данные средства позволяют привлечь 27 фельдшеров и 119 врачей в сельскую местность.

После переезда, кадры получают денежные выплаты: врачи по 1 млн рублей, фельдшеры по 500 тысяч рублей. Согласно данным прошлого года, около 140 медиков с Якутии были переселены на работу в арктические районы и сёла и уже получили свои выплаты.

За шесть лет федеральной программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в сёла переехали уже более 700 кадров.

Статистика показывает, что смертность в сёлах достигает до 350 случаев на 100 тысяч жителей населения. Поэтому проект "Здравоохранение" должен снизить эти показатели среди населения трудоспособного возраста до 2024 года. Также призван снизить дефицит кадров в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и обеспечить прохождение ежегодного медицинского осмотра среди граждан отдалённых местностей.

Сообщается, что на реализацию национального проекта в 2019-2024 гг. будет выделено более 1,7 трлн рублей. Напомним, что работа по распределению — практика трудоустройства выпускников после окончания ВУЗов и СУЗов, с предоставлением гарантии рабочего места со стороны работодателя.