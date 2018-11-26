В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию

Около 40% наших соотечественников до сих пор не получали всех необходимых препаратов для лечения, которые предоставляются государством бесплатно.

Данная ситуация ведёт за собой лишь распространение вируса. Поэтому, в ближайший период времени, Минздрав планирует увеличить выдачу терапии для 90% больных.

Сообщается, что данный показатель будет достигнут к 2020 году.

Сейчас препаратами обеспечиваются 60% инфицированных граждан. На конец этого года ожидается 75% получателей, а на 2020% - 90%.

Учёные уверены в том, что данные действия по антивирусной терапии пойдут только на пользу.

Согласно статистике – около трёхсот тысяч из человек, находящихся под наблюдением врача, не могут получить необходимых лекарств. А антивирусную терапию получают только с сильно нарушенной иммунной системой и большим процентом вероятности возникновения СПИДа.

Но по какому из принципов больные будут получать медикаменты, в пресс-службе ведомства пока не сообщили. Напомним, что вирус иммунодефицита человека передается только от человека к человеку. С этим диагнозом люди живут долгие годы, но со строгим контролем здоровья и принятия терапии. Благодаря препаратам, данное заболевание превратилось в хроническое. И если вовремя выявить инфекцию, взяв её под особый контроль, то жизнь человека будет находиться практически вне опасности. Также в 99% случаев у ВИЧ-инфицированной матери рождается абсолютно здоровый малыш, но только лишь при строжайшем соблюдении приёма антивирусных препаратов.