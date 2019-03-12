Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

Сегодня, 09:18 \\ Здоровье

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное воздействие на организм специально преувеличено, чтобы с большим успехом сбывать товары с пометкой «без пальмового масла».

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) опубликовала данные о связи употребления продуктов с содержанием пальмового масла с риском развития ишемической болезни сердца. Некоторые пользователи сети усомнились в данных, представленных ВОЗ, считая, что риск преувеличен или минимален.

Неужели вред от пальмового масла не более, чем выдумка маркетологов? Например, у производителей растительного масла довольно популярны этикетки с пометкой «без холестерина». Телевизионные передачи сообщили о вреде холестерина для сосудов, однако не стоит забывать, что холестерин физически не может содержаться в продуктах растительного происхождения. Поэтому в любом растительном масле  - соевом, подсолнечном или оливковом, холестерина быть не может.

Подобным принципом могут руководствоваться производители продуктов без пальмового масла. Один из мифов о вреде пальмового масла гласит, что его температура плавления выше, чем температура тела человека, поэтому жир, не переварившись, осядет в кровеносных сосудах человека. Но в таком случае, как он попадёт в сосуды – его надо было бы закачивать шприцем напрямую в вену. За переваривание жира отвечает поджелудочная железа, которая при помощи липазы его расщепляет.

В мифе о насыщенности пальмового масла трансжирами, также мало правды. Трансжиры образуются благодаря процессу гидрогенизации – насыщения продукта водородом, для более стабильного удержания формы. Пальмовому маслу же подобные процедуры не требуются, так как у него изначально высокая температура плавления.

По уровню потребления пальмового масла, Европа шагнула дальше России, однако по числу заболеваний сердечно-сосудистой системы, лидируют россияне.

Порой маркетологи преступают грани дозволенного в погоне за дополнительной прибылью. Чтобы не попасться на удочку специалистов по продажам, важно уметь самому разобраться в вопросе. Далеко не вся информация, которую несут в массы, в том числе и федеральные телеканалы, правдива, поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, собственным разумом. Особенно, когда это касается здоровья.

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Автор - Алина Самойлова
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