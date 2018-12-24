Не успели похудеть к лету – не беда: Белок поможет уничтожить лишний жир с живота

Диетологи рассказали о новом эффективном способе похудеть. Минус 3-4 кг в неделю станет реальным.

По данным британских ученых, более 60% жителей не имеют базового знания в правильном питании. В мире существует глубокое заблуждение: чем меньше есть, тем можно быстрее похудеть.

Специалисты совершили переворот в мире правильного питания. Эксперты выяснили, что употребление в пищу большого количества одного вида пищи поможет похудеть. Добавление белка в рацион поможет надолго сохранить чувство сытости. Этот природный протеин сумеет уничтожить лишний жир с живота и очистить организм от шлаков.

Если еще не успели похудеть к лето, то диетологи советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Обязательно нужно нормализовать свой рацион в течение дня: добавить достаточное количество белка в пищу. Специалисты советуют употреблять этот фермент с расчёта 6 г на каждые 10 кг веса. Без протеина невозможен рост мышечной массы и тканей в целом.

Лучшими источниками белка диетологи считают куриное мясо, яйца, нежирная рыба и бобовые. Если же нереально отказаться от сладкого — не беда, ведь 20-30 г углеводов можно употребить в день. Однако приём десерта должен состояться только в первой половине дня.

Исследователи также рекомендуют не забывать о водном балансе организма: в день выпивать хотя бы 1,5 л жидкости.

К правильному питанию советуют все-таки добавить физическую активность, чтобы подтянуть кожу тела. Сбалансированный прием пищи, достаточное количество воды и спорт помогут создать идеальную фигуру.