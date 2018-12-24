Не успели похудеть к лету – не беда: Белок поможет уничтожить лишний жир с живота

Сегодня, 19:02 \\ Здоровье

Диетологи рассказали о новом эффективном способе похудеть. Минус 3-4 кг в неделю станет реальным.

По данным британских ученых, более 60% жителей не имеют базового знания в правильном питании. В мире существует глубокое заблуждение: чем меньше есть, тем можно быстрее похудеть.

Специалисты совершили переворот в мире правильного питания. Эксперты выяснили, что употребление в пищу большого количества одного вида пищи поможет похудеть. Добавление белка в рацион поможет надолго сохранить чувство сытости. Этот природный протеин сумеет уничтожить лишний жир с живота и очистить организм от шлаков.

Если еще не успели похудеть к лето, то диетологи советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Обязательно нужно нормализовать свой рацион в течение дня: добавить достаточное количество белка в пищу. Специалисты советуют употреблять этот фермент с расчёта 6 г на каждые 10 кг веса. Без протеина невозможен рост мышечной массы и тканей в целом.

Лучшими источниками белка диетологи считают куриное мясо, яйца, нежирная рыба и бобовые. Если же нереально отказаться от сладкого — не беда, ведь 20-30 г углеводов можно употребить в день. Однако приём десерта должен состояться только в первой половине дня.

Исследователи также рекомендуют не забывать о водном балансе организма: в день выпивать хотя бы 1,5 л жидкости.

К правильному питанию советуют все-таки добавить физическую активность, чтобы подтянуть кожу тела. Сбалансированный прием пищи, достаточное количество воды и спорт помогут создать идеальную фигуру.

Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ