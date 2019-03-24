«Ни дня без горяченького»: Диетолог рассказала, как правильно приготовить суп

Не смотря на распространённое мнение о супе, как о еде для нищих, Альбина Комиссарова рассмотрела вопрос о его пользе.

В 21 веке люди разделились на 2 лагеря. Одни считают, что суп – это незаменимое блюдо в рационе каждого человека, другие же относят его к блюдам-пустышкам, утверждая, что вода и то полезнее. Не смотря на то, что диетолог Альбина Комиссарова не поддерживает исконно русское мнение: «Ни дня без горяченького». Она рассказала, как правильно приготовить суп, чтоб он был не только правильным и полезным, но и вкусным.

В первую очередь необходимо слить первый мясной бульон, поскольку в нём нет ничего полезного. Это просто выварка всего не полезного, что есть в животном или птичьем мясе. По словам диетолога, больше всего пользы находится в овощном бульоне или же в супах пюре и мисо-супах. Также благодаря супу можно увеличить колчество овощей в рационе человека, сделав его более здоровым. Для приготовления такого блюда отлично подойдут бобовые. Это дополнительная порция белка.

Не стоит забывать про крупы и макароны. Подойдёт даже картофель, который вовсе не влияет на вес человека, как думают многие. Важно не переедать и вести активный образ жизни. Кусочки мяса или сделанные из фарша фрикадельки станут отличным дополнение и разнообразят вкус супа.

Комисарова утверждает, что детям стоит избегать употребления супа, а взрослым добавить к стандартной порции ломтик хлеба. Всё дело в его низкокалорийности и малом насыщении организма.