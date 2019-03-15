Ученые оспорили влияние диетической колы на лишний вес

Ученые из Великобритании оспорили влияние диетической колы. В борьбе с лишним весом она только усугубляет положение. Обычная кола с содержанием сахара оказалась более безвредной, так как не стимулировала аппетит. Об этом информирует Daily Mail.

Исследования британских ученых выявили, что диетическая кола не поможет скорректировать вес. Специалисты оспорили миф о диетическом напитке. Выяснилось, что кола без сахара наоборот стимулирует аппетит у детей. Из-за этого они пытают набрать недостающие калории в других продуктах, добавляя в них сахар.

Анализ рациона более 7 тыс. детей, проживающих на территории США, показал, что дети, предпочитающие классическую колу с сахаром, набирают ежедневно лишние 312 килокалорий. Те, кто предпочитал выпивать диетическую колу, набирал значительно больше – 450 килокалорий. Это происходит из-за того, что напиток без сахара не дает такого чувства насыщения. Поэтому чувство голода стимулирует есть больше. Единственные, кто не набирал излишки калорий, это дети, предпочитающие пить чистую воду.

На основе данных исследований ученые оспорили тот факт, что диетическая кола поможет в борьбе с лишним весом. Вопрос заинтересовал исследователей в связи с тем, что одна треть всех детей США имеет проблемы со здоровьем из-за ожирения.