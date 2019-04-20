Признак диабета: Неприятный запах во рту, который нельзя игнорировать

Наличие симптома говорит о проблемах со здоровьем и требует немедленного обследования организма.

Стандартные признаки диабета второго типа знакомы многим: потеря веса тела, чувство сильной жажды, усталость при отсутствии больших физических нагрузок. Однако далеко не каждый знает ещё об одном симптоме, свидетельствующем о наличии болезни. Эксперты заявили, что неприятный запах во рту ни в коей мере нельзя игнорировать, поскольку он может говорить о диабете второго типа. Болезненное состояние возникает из-за нехватки инсулина в организме. Дефицит гормона появляется по причине неправильной работы поджелудочной железы. Результатом этого выступает накопление сахара в крови.

Признак диабета второго типа в виде необоснованной горечи во рту доказывает наличие нарушений в организме. Неприятные ощущения появляются из-за инфекции, вызванной дефицитом инсулина, который очень опасен для человека. Избыток сахара в крови служит идеальной платформой для роста дрожжевых бактерий. При этом человек испытывает горький привкус во рту. Могут возникнуть болезненные или неприятные ощущения.

Диабет проявляет себя по-разному, поэтому не стоит удивляться его «универсальности». При наличии воспаления десен тоже следует узнать уровень сахара в крови. Нередко у диабетиков возникает сухость во рту, портятся зубы, выступают пятна белого или кремового цвета, может даже заболеть горло. При наличии перечисленных симптомов разумнее пройти комплексное обследование в клинике.

Не стоит забывать, что своевременно поставленный диагноз – это залог успеха в борьбе с даже самым опасным недугом. Например, на ранних стадиях диабета от болезни избавляются изменением образа жизни и питания. В запущенных же стадиях возникает зависимость от уколов инсулина. Стоит отметить, что речь идёт исключительно о диабете второго типа.