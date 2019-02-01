По статистике, около 23% людей в мире нуждаются в дополнительных витаминах, при этом в холодильнике каждого россиянина есть кладезь полезностей.

Учёные назвали самый дешёвый продукт, содержащий 82% ежедневных потребностей в витамине D. Эксперты сообщают, что человеку в день важно съедать хотя бы одно яйцо в день. Систематически россияне едят именно этот продукт, ведь он не только полезен, но и доступен. Учёные говорят, что статистика гласит: около 23% населения Земли нуждается в увеличении нормы витамина D. Стоит сказать, что его можно получить несколькими способами, основной из которых это пища. С едой стоит быть осторожным, говорят медики, ведь резкое увеличение витаминов в организме также может стать проблемой для человека. Витамин D играет важную роль в улучшении усвоения кальцием и, таким образом, помогает расти и поддерживать крепкий скелет. Это также помогает контролировать уровень кальция в крови и поддерживать мышечную силу.

Около 80% витамина D поступает от солнца, однако не всегда есть стабильный источник света и поэтому рекомендуется приём дополнительных средств. Остальные 20% витамина D должны поступать с пищей, среди которых наиболее важными являются жирная рыба (например, сельдь и лосось) и грибы. Есть также обогащенные витамином D продукты, такие как маргарин и молоко. Однако прелесть яиц в том, что они не только содержат больше витамина D, чем рыба, грибы и маргарин, но и дешевле, и доступнее.

«Яйца - это пища, богатая питательными веществами, которую можно ежедневно включать в состав здоровой сбалансированной диеты. Регулярное употребление в пищу яиц как способ повысить потребление витамина D является простым, экономичным, удобным и универсальным вариантом для многих россиян», - говорит врач.

Таким образом, учёные назвали самый дешёвый продукт, содержащий 82% ежедневных потребностей в витамине D.