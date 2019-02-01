Специалисты рассказали, почему нужно есть картофель

Многие люди в попытках похудеть отказываются от этого продукта. Врачи рассказали о его необходимости организму.

Диетологи рассказали о пользе картофеля. Оказалось, что в этом продукте содержится множество необходимых для организма веществ. Худеющие люди зря отказываются от картошки, ведь ее не только можно, но и нужно употреблять.

Самое главное есть картофель в меру. Также специалисты отметила, что полезнее употреблять его в вареном виде. Жареную картошку рекомендуют вовсе исключить из рациона.

Этот овощ уменьшает раздражение желудочно-кишечного тракта, имеет противовоспалительные свойства. Его обязательно нужно есть тем, кто отказался от употребления мяса. Ведь в картошке содержится большое количество аминокислот, из которых состоят белки в организме.

В 400 граммах картофеля содержится суточная норма витамина С. В этом он может конкурировать с цитрусами. Рекомендуется употреблять молодой овощ, он более богат витамином.

Также картофель содержит огромное количество калия. Калий необходим организму для нормальной работы сердца и почек.