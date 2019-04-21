Ученые объяснили, как поведение врача влияет на здоровье пациента

Сегодня, 06:32 \\ Здоровье

Выяснилось, что больные быстрее выздоравливают у медиков, проявляющих поддержку и понимание.

 

Исследователи из американского университета в Нью-Джерси рассказали, что, когда врач относится к пациенту с пониманием и искренне сострадает ему, пациент с большей вероятностью будет следовать назначенному лечению, а значит скорее поправится.

Ученый Энтони Маццарелли считает, что, если пациенту перед операцией оказывает поддержку персонал больницы, после ему потребуется меньше обезболивающих препаратов.

Эксперты поделились, как распознать хорошего врача. Медик должен сидеть во время разговора, при этом устанавливая зрительный контакт. Имеет огромное значение, что он вникал разговор и не перебивал. Человеку требуется всего 29 секунд, чтобы рассказать о том, что его тревожит, а некоторые врачи в среднем перебивают пациента каждые 11 секунд.

Если врачи будут более чуткими, это пойдет не только на пользу больным, но им самим. Специалисты будут более эффективно лечить пациентов и поэтому их переживания по поводу работы уменьшатся.

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