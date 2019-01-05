Опасные побочные эффекты могут возникнуть из-за употребления алкоголя во время принятия антибиотиков

Сегодня, 04:52 \\ Здоровье

Спиртные напитки могут снизить эффективность принимаемых препаратов и повлечь за собой серьезные последствия.

 

Антибиотики назначаются для лечения инфекционных и бактериальных заболеваний. Многие считают, что употреблять алкоголь во время принятия таблеток довольно рискованно. Обычно медики дают рекомендации, касающиеся алкоголя в зависимости от типа назначенных антибиотиков.

Взаимодействие алкоголя с некоторыми лекарственными препаратами может снизить их эффективность или вызвать побочные эффекты. Если употребление спиртных напитков может повлиять на организм, об этом обязательно должны указать в инструкции к препарату.

Алкоголь негативно влияет на организм, особенно из-за него страдает печень. Антибиотики могут похвастаться теми же свойствами. И если побочных эффектов при смешивании алкоголя и антибиотиков человек не заметит побочных эффектов, это не значит, что их нет. Для организма единовременное принятие одного и второго будет двойным ударом.

Также после окончания курса антибиотиков не всегда можно сразу же употреблять спиртные напитки. Есть антибиотики, после которых можно пить на следующий день после прекращения лечения антибиотиками. После других нужно воздерживаться от алкоголя до десяти дней. Необходимо проконсультироваться с специалистом, чтобы наверняка узнать, когда можно употреблять спиртное.

На данный момент совместимость алкоголя изучена не со всеми антибиотиками. А это значит, что сказать с уверенностью, будут ли побочные эффекты, никто не может.

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