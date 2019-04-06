Определиться, как именно влияет продукт на здоровье не могут многие авторитетные издания, что создаёт вакуум знаний и «смертельный» выбор на ощупь, говорят эксперты.

После нескольких лет страшных предупреждений о том, что определенные продукты убивают человечество, исследователям в области питания удалось привлечь к себе много внимания, заявив, что нехватка определенных продуктов также убивает людей. В документе, подтверждающем это утверждение, опубликованном в медицинском журнале «Ланцет», изучались привычки питания во всем мире и отмечалось несоответствие между тем, что на самом деле едят люди, и тем, что различные исследования предлагают есть. Приверженцы теории заговора подчёркивают, что учёные систематически сообщают о новых открытиях.

Странно, но для исследователей нет слова «ошибся» – легче сказать новое открытие. Поэтому все погрешности и не состыковки исследователи списывают на новые обстоятельства, но при этом ситуация является стабильной, подчёркивают аналитики. Учёные запутывают людей противоречивыми исследованиями и вредят здоровью человечества, говорят приверженцы теории «всемирного заговора». Бытует мнение, что именно с помощью учёных Мировое правительство сможет спровоцировать на Земле голод. Подтвердить свои слова аналитики решили на примере Натрия.

Например, в марте статья в Британском медицинском журнале противоречила предполагаемому пределу безопасного содержания натрия в пище человека. В этой статье отражены последние результаты многолетнего глобального исследования воздействия натрия и калия на здоровье человека. Исследование под названием PURE («Проспективная городская эпидемиология в сельской местности») продолжается уже девять лет, и выводы, сделанные рядом с другими, позволяют определить здоровый диапазон потребления натрия от 3 до 5 граммов в день. Другими словами, одно исследование, опубликованное в уважаемом журнале, говорит, что употребление в пищу менее 3 граммов в день может убить людей, при этом в другом уважаемом исследовании говорят о пользе натрия. Именно таких «тупиковых» исследований очень много и люди оказываются перед выбором – есть или не есть определённые рекомендованные продукты и что делать с последствиями.