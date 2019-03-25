Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что это чревато последствиями для фигуры и здоровья. Медики объяснили, что среди прочих есть ТОП полезных продуктов, которые можно есть перед отходом ко сну.

Существует правило, что последний прием пищи должен быть не менее чем за 2-3 часа до сна. Однако многие не могут удержаться от соблазна и устраивают себе ночной перекус. Специалисты объяснили, что вред для организма в таком случае можно минимизировать.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном. В первую очередь это должна быть низкокалорийная пища, которая содержит триптофан (разновидность аминокислоты, участвующая в выработке мелатонина). Строгое табу на сладкое, мучное и жирное.

В качестве идеального перекуса перед сном подойдут обезжиренные молочные продукты (творог или греческий йогурт). Помимо триптофана и цинка (помогают быстрому усвоению аминокислот) в них содержится магний, который важен для успокоения нервов.

Следующим продуктом в ТОПе оказалась рыба. Подойдут все жирные виды. Омега-3 жирные кислоты позволят быстрее уснуть. Лучшими в этом отношении названы сардины и скумбрия.

Полезно перед сном есть яйца, которые можно соединить с обезжиренным молоком и приготовить омлет.

В ТОП полезных и безопасных продуктов медики включили орехи – фундук, кешью, арахис. Они успокоят нервную систему, но в них нет триптофана. Аналогичным образом работают безглютеновые крупы, такие как гречневая, киноа, рис.

Перед сном можно спокойно перекусить бананом или ананасом. Но эти продукты калорийны, поэтому стоит соблюдать меру.

Медики одобрили данный ТОП продуктов по той причине, что в них преимущественно содержится триптофан. Он участвует в выработке мелатонина, а он в свою очередь задействован в синтезе серотонина и обеспечивает хороший сон. Триптофан содержится в белковой пище. Именно по этой причине в ТОП вошли вышеперечисленные продукты.