Экономика падает из-за психических расстройств

Сегодня, 02:01 \\ Здоровье

Во многих организациях игнорируется психическое здоровье сотрудников. В связи с этим к 2030 году мир может потерять 16 триллионов долларов.

 

Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит о том, что от психических расстройств в среднем страдает каждый десятый человек. К сожалению, люди боятся признаться в своих заболеваниях, потому что общество воспринимать это как слабость.

Со временем количество людей с психическими расстройствами только возрастает. Комиссия журнала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) The Lancent считает, что из-за этого к 2030 году экономика может потерять 16 триллионов долларов.

В состав комиссии вошли 28 ведущих специалистов в области психических расстройств. Они сравнили, что в 2010 году мир потерял 2,5 триллиона. Некоторая часть этих средств шла на лечение, но основные потери были косвенными (поддержание правопорядка, снижение работоспособности, социальное обеспечение). Один из авторов доклада рассказал, что за последние 25 лет количество людей с психическими расстройствами выросло, а мер и средств для их лечения приложены недостаточно.

Большинство компаний не волнуется о ментальном здоровье сотрудников. Максимальная отдача в таком случае приводит к большим потерям. Профессор Уолтер Стюарт в своем исследовании рассказал, что на химические зависимости и психические расстройства в год в США уходит 225,8 миллиарда долларов.

Психическим расстройствам могут подвергаться абсолютно все, вне зависимости от социального статуса и материального положения. Насколько серьезной является проблема понимают только те люди, которые сами с ней столкнулись. Именно поэтому если чиновники смогут признаться в своих проблемах, связанных с ментальными расстройствами, картина может значительно поменяться.

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