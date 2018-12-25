Шашлыки в килограммы? Как избежать лишнего веса в майские праздники - диетолог

Следует выбирать куриное мясо для шашлыка, а баранину и свинину оставить в стороне. Кроме того, по словам диетолога, следует в период майских праздников отказаться от хлеба и следовать некоторым другим правилам.

Пикники на майские праздники очень сложно представить без шашлыков. Очень многие ждут этих тёплых дней, чтобы выбраться на природу и устроить себе гастрономический праздник. Однако это может плохо сказаться на фигуре. Диетолог рассказал, как избежать лишнего веса.

Для начала следует пить побольше жидкости. При этом алкоголь желательно вообще исключить. Перед тем, как приступать к первому в этом сезоне шашлыку, стоит выпить стакан воды. Эксперт уверен, это позволит избежать ложного голода и переедания. Кроме того, стоит отдать предпочтение диетическим сортам мяса, чтобы шашлыки не превратились в килограммы. Помимо курицы, своё меню можно разнообразить индейкой и кроликом. Качественно приготовленный маринад в сочетании с правильным гарниром сделают блюдо только лучше.

По словам диетолога, в майские праздники следует отказаться от хлеба. Он утверждает, что это лишние углеводы. Они уже есть в достаточном количестве в жареном мясе. Вместо хлеба мясо можно поесть со свежими овощами, которые только улучшат его усвоение. Всеми любимые кетчуп и майонез тоже лучше оставить в стороне, иначе через несколько дней весы покажут неприятное число. Можно обойтись лёгкими заправками.

Чтобы разнообразить рацион, можно приготовить овощи на гриле. Это может быть что угодно: помидоры, болгарский перец, фенхель и баклажаны. При этом не следует есть сразу и много. Если ощущается желание попробовать всё, лучше питаться маленькими порциями. Так насыщение придёт гораздо быстрее, а желудок не будет испытывать тяжести. И, поскольку отдых проходит на природе, не стоит забывать много двигаться. Так все калории уйдут в энергию, а хорошее настроение не заставит себя ждать.