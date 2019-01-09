Учёные рассказали, какой продукт больше всего полезен для умственного труда

Сегодня, 10:24 \\ Здоровье

Специалисты выяснили, что лучше всего улучшает работу мозга.

 

Доцент Киевского национального торгово-экономического университета Богдан Голуб назвал продукт, который оказался наиболее полезным для умственного труда. Им стало топленое молоко.

Богдан Голуб выяснил, что топленое молоко содержит аминокислоты, полипептиды, белки, которые улучшают работу мозга. Диетолог Оксана Скиталинская отметила, что этот продукт включает в себя много кальция и витаминов A, E, D.

Известно, что топленое молоко положительно влияет на нервную систему, помогает избавиться от головной боли, хорошо сказывается на сердце и сосудах, способствует сохранению зрения. Оно богато фолиевой кислотой, казеином, фосфором, селеном. Его советуют употреблять беременным женщинам. За счет того, что в этом молоке содержится много полезных веществ, в период беременности оно помогает сохранить зубы, волосы, скелет.

Специалисты не советуют употреблять данный продукт тем, кто имеет проблемы с лишним весом и пожилым людям. Людям, больным ожирением, употребление топленого молоко грозит проблемами с ЖКТ, а пожилые люди имеют риск развития атеросклероза.

Из этого продукта можно готовить полезные каши, супы, ряженку, выпечку. Главное правильно его использовать и не злоупотреблять.

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