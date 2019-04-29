Поссорился с женой – заел стресс: Медики рассказали, чем опасно «нервное ожирение»

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

В момент стресса, организм человека выделяет инсулин, который заставляет его потреблять большое количество пищи, способствуя увеличению веса.

Новое исследование помогло учёным найти связь между стрессом и продуктами питания. Также они рассказали, чем опасно «нервное ожирение». В первую очередь всё зависит от выбора продуктов питания, на который как оказалось влияет стресс.

Несмотря на то, что некоторые люди склоны есть меньше в момент стрессовой ситуации, большинство руководствуется правилом: «Поссорился с женой – заел стресс». Причём выбор таких людей падает на высококалорийные продукты.

Когда возникает стресс, надпочечники выделяют гормон кортизол, который повышает аппетит и мотивирует человека есть. Практика медиков показала, что на ум приходят продукты с высоким содержанием жира, сахара или обоих. В исследовании учёных приняли участие свыше 6 тысяч человек, среди которых женский пол отличился особой склонностью к перееданию в состоянии стресса.

По мнению профессора Герберта Херцога, человек должен отдавать себе отчёт в момент поедания вредной пищи и контролировать её количество. Исследование доказало, что контролируемый инсулином молекулярный путь в мозге, приводит к чрезмерному увеличению веса. Стресс и калорийность продуктов создают порочный круг. Ожирение чревато проблемами с сердцем и диабетом. Кроме того, у полных людей чаще остальных имеются проблемы зашлаковывания организма и образования тромб.

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Автор - Юлия Брик
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