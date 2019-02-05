Как и большинство экзотических фруктов, ананас содержит в себе множество полезных веществ и микроэлементов. Особенно врачи обращают внимание на бромелайн - это фермент, который ускоряет метаболизм, разжижает кровь и способствует устранению тромбов.

Врачи назвали ряд полезных свойств ананасового сока и подчеркнули, что напиток необходимо принимать ежедневно, иначе должного эффекта не достигнуть.

По мнению экспертов, ананас улучшает пищеварение и лечит диарею. Чудодейственная смесь протеолитических ферментов в составе фрукта, позволяет быстро расщеплять белки. Известно, что плод не содержит волокна, а значит благодаря этому, человек может избавиться от запоров и газов.

Людям с заболеванием артрита, также рекомендуется принимать ананасовый сок. За счет бромелайна, он снимает боль. Фермент способен устранять воспаления при различном виде артритов. Кроме болеющих, врачи порекомендовали употреблять чудодейственный сок спортсменам, особенно после усиленных тренировок.

Для поддержания здорового сердца необходимы антиоксиданты и витамин С. Все это содержится в ананасе.

Астматикам, а также людям, болеющим синуситом — воспалением слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа, которое может возникнуть как осложнение при остром насморке, гриппе, других инфекционных заболеваниях, а также после травм лицевой области, необходимо принимать ананас. Статистика ученых-медиков показала, что ананасовый сок при кашле в 5 раз превышает эффективность традиционно-принимаемых сиропов.

Для тех, кто хочет оставаться внешне молодым, как можно дольше, также рекомендуется принимать ананасовый сок. Он способен замедлять процессы старения, что связанно с высоким содержанием бета-каротина, антиоксидантов и витамина С. Также сок способствует заживлению ран и образование фибриллярного белка.

Большое количество магния в ананасе позволяет ему не только укреплять человеческую костную систему, но и предотвращать развитие остеопороза.

Если принимать ананасовый сок так, как рекомендуют врачи, то риски развития катаракты сводится к минимуму.

Женщинам, готовящимся к материнству, также стоит принимать ананасовый сок. Фрукт содержит в себе селен, который способствует утолщению слизистой матки, что подготавливает ее к оплодотворению.