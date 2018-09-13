Интернет-диагностика отнимает «хлеб» у врачей

На данный момент, 50% людей склонны выискивать информацию о своих недугах в интернете, прежде чем отправиться в больницу. Об этом сообщили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» и из проведенного ими опроса.

Данные насчитывают более 20 тысяч информативных источников по диагностике и профилактике различных болезней в интернете. Такие ресурсы способны «помочь» людям в: отслеживании их самочувствия, выборе соответствующего лечения и лекарств, а также в расшифровке анализов и симптомов. Как показала статистика, люди в возрасте от 35 до 40 лет, более всего склоны к подобным увлечениям. Таких людей называют «поколением Y» или же «миллениалами». Именно они на данный момент больше всего пользуются и доверяют цифровым технологиям.

Со слов Галины Полынской - доцента факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, а также Маргариты Месропян - выпускницы магистратуры данного факультета, которые совместно работали над исследованием и в ходе него пришли к выводу, что «поколение Y» в первую очередь склонно к изучению своих симптомов в интернете, они даже лекарственные препараты заказывают из веб-магазинов, не посещая ни врачей, ни аптеки. По их мнению, нынешние медики не способны дать им полноценный анализ заболевания, это связанно с тем, что заключение врача чаще всего не сходится с домыслами пациента и информацией в интернете.

Однако, опрос показал, что «миллениалы» не всегда склонны доверять интернету и признают то, что самодиагностика несет за собой высокий риск. Количество таких граждан составило 35% от всех респондентов. Остальных же волнует вопрос о результативности состоятельного лечения. Но превыше всего стоит нежелание больных обращаться за помощью в медицинские учреждения. В первую очередь это связанно с недоверием к медикам, а также с плохим обслуживанием в больницах или других лечебных заведениях. Второй причиной стали высокие цены на препараты или вовсе их неэффективность при употреблении.

Лариса Попович - директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ подчеркнула, что проблема самолечения стоит остро не только в Российской Федерации, но и во всем мире. В свою очередь женщина считает, что это опасное явление и вместо навороченных гаджетов и приложений можно было бы использовать возможности телемедицины, однако В России она, слишком забюрократизирована.

Телемедицина — это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. Является одним из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире (около 20 % в год).