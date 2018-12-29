Врачи назвали опасные последствия при переедании и это не только лишний вес

Психогенное переедание — это расстройство приема пищи, представляющее собой переедание, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс. Может следовать за утратой близких, несчастными случаями, хирургическими операциями и эмоциональным дистрессом, особенно у лиц, предрасположенных к полноте. Однако лишний вес и ожирение – это не единственные осложнения при данном заболевании. Врачи составили список причин, признаков и последствий.

Признаки переедания проявляются в неспособности человека медленно поглощать пищу и контролировать себя. Появляется чувство вины из-за съеденных продуктов, однако если человек чувствует устранение стресса после обширной трапезы – это также является признаком переедания. Зачастую, на начальном этапе, люди склонны делать частые перекусы, вне зависимости от того, испытывают они чувство голода или нет. На психологическом уровне человеку становится стыдно за то, что он делает, поэтому люди склонные к перееданию, чаще всего стараются есть украдкой.

Переедание влечет за собой ряд последствий, как эмоциональных, так и физиологических. В первую очередь могут возникнуть проблемы с почками, сердцем, а также нарушиться сон.

В-вторых – это нагрузка на пищеварительную систему, с которой организм просто не в силах справиться.

В-третьих – ожирение, которое наступает вследствие нарушения обмена веществ. Оно оказывает огромную нагрузку на позвоночник. Исходом может стать инвалидность.

В-четвертых – депрессия. Человек пытается заесть стресс, однако может возникнуть депрессия на почве появления лишних килограмм, это больше относится к женскому полу.

В-пятых – хроническая усталость. При постоянном переедании, организм человека физически не способен отдыхать, он работает круглые сутки ради того, чтобы переварить съеденную пищу.

Для того, чтобы избавиться от переедания, медики советуют принимать таблетки, которые облегчат дальнейшие страдания. Также подойдет жевательная резинка без сахара, способствующая ускорению переваривания пищи. Не мало важна физическая нагрузка и пешие прогулки на свежем воздухе. А имбирный чай снимет тяжесть и ускорит пищеварение не хуже любых таблеток.