Фитнес-тренеры назвали 10 упражнений, которые способны улучшить интимную жизнь

В ходе ряда исследований, эксперты в области фитнеса составили список из 10 упражнений, которые помогут парам наладить их интимную жизнь.

Таким образом, техасские специалисты советуют уделить должное внимание кардио-тренировкам, пояснив это тем, что что учащение сердцебиения способствует притоку крови ко всем органам. Следовательно, занятие спортом способствуют усилению эректильных возможностей у мужчин и повышению либидо у женщин.

В свою очередь, коллеги из Гарварда поспешили посоветовать заняться плаванием. Исследование в данной области доказало, что люди, занимающиеся водным видом спорта, сохраняют свою интимную жизнь даже после 60 лет. Вода не только снимает стресс, но и увеличивает гибкость тела.

В данном случае не будут лишними отжимания, подтягивания на турнике и качания пресса. Данные упражнения способны укрепить мышцы пресса. Фитнес-тренеры советую использовать позу лягушки, которая в свою очередь направлена на растяжение мышц бедер.

Для того, чтобы добиться увеличения выносливости эксперты советуют наклоны назад, упражнения Кегеля, планку и поднимание таза. Расслабляющий эффект на позвоночник окажет упражнение-растяжка, которое называется «кошка-собака».

Немаловажным в интимной жизни пары, является проведенное вместе время, подчеркнули эксперты. Они убеждены, что это укрепляет взаимоотношения, а также улучшит интимные ощущения в дальнейшем.